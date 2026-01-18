Graciela Viviana Sosa (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de enero de 2026, a los 64 años de edad. Sus hijos; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, departamento “B”, el lunes 19 de enero de 09:00 a 11:30 horas. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente. La inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz, el lunes 19 de enero a las 11:30 horas. Vecina del barrio Provincias Unidas. Nacida en Olavarría. Actividad que desarrollaba: ama de casa jubilada.