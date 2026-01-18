Participación: María Haydée Martijena

Falleció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 17 de enero de 2026, a los 77 años de edad.

Gabriela L. Ferraro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de María Haydee y acompañan a sus hijos y nietos

El velatorio se realiza en España 2942, departamento “F”, el lunes 19 de enero de 08:00 a 14:30 horas. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente. La inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz, el lunes 19 de enero a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Microcentro. Nacida en Olavarría. Actividad que desarrollaba: docente jubilada.