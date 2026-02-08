Fabian Basilio Corominola “Flaco” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de febrero de 2026 a los 61 años de edad. Sus hijos Carina, Fabio, Ornella y Mia, sus nietos Jazmin, Salvador y Oriana, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, su tía Kela, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “D”, comenzando el velatorio el domingo 8 de febrero a las 8:00 horas y finalizando a las 10:00 horas, sin responso. La inhumación, día y hora, se encuentran a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio Sarmiento Norte, nacido en Olavarría, pensionado.