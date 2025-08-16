Francisco Leiva «Quico» (Q.E.P.D.)
FRANCISCO LEIVA «QUICO» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 16 de Agosto de 2025 a los 78 años de edad.
Sus hijos: María Alejandra y German Martin Arnoldo Leiva.
Sus nietos: Giuliana Sbardolini, Martina Leiva, Elisa Leiva y Valentín Leiva.
Sus bisnietos: Ámbar Laborde, Gianna Ibañez y Donatto Aguilera.
Sus hijos políticos: Karina Vanesa Arouxet y Martin Javier Ruiz Moreno.
Su nieto político: Nicolás María.
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 16hs, cierra 00hs, reabre 8hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Domingo 17 de Agosto a las 10:30hs
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: CECO II.
Lugar de nacimiento: Corrientes.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.