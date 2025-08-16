Omar Mario Messina (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 16 de Agosto de 2025 a los 85 años de edad.
Su esposa: Maria Musumeci.
Sus hijas: Maria Rosa y Graciela Messina.
Sus hijos políticos: Fabian Salgado y Juan Martin Barrionuevo.
Sus nietos: Joaquin Salgado Messina y Valentin Barrionuevo.
Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B»
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Domingo 17 de Agosto a las 9:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: H. Irigoyen.
Lugar de nacimiento: Hinojo.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.