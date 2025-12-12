Hector Severino Andregnette «Chiche» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 12 de Diciembre de 2025 a los 80 años de edad.
Sus hijos Sandra y Silvio Andregnette. Sus hijos políticos, nietos, sobrinos, hermanos, hermanos políticos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 17:30hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Sarmiento Norte.
Lugar de nacimiento: Lamadrid.Actividad que desarrollaba:
Jubilado.