 Hector Severino  Andregnette «Chiche»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12  de Diciembre  de 2025 a los  80  años de edad.

Sus hijos Sandra y Silvio Andregnette. Sus hijos políticos, nietos, sobrinos, hermanos, hermanos políticos
y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 17:30hs. 

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Sarmiento Norte.

Lugar de nacimiento: Lamadrid.Actividad que desarrollaba: 

Jubilado.

