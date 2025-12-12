La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul decidió mantener la prisión preventiva de un hombre acusado de atacar en varias oportunidades a su expareja. La causa reúne tres hechos de lesiones leves doblemente agravadas y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, todos en un contexto de violencia familiar y de género.

El imputado permanece detenido desde el 9 de julio y la investigación está cerca de elevarse a juicio.

Qué planteó la defensa

Al momento de solicitar la morigeración de la preventiva, la defensa pidió que el acusado continúe el proceso en prisión domiciliaria con monitoreo electrónico y dio algunos argumentos para lograrlo. Mencionó que tiene arraigo y contención familiar, no posee antecedentes penales, cuenta con una vivienda adecuada, necesita mantener un vínculo más fluido con su hijo menor, venía realizando un tratamiento psicológico. Además el abogado particular del hombre cuestionó la agravante por uso de arma, ya que durante los allanamientos no se secuestró ningún elemento.

Además, mencionó las malas condiciones de detención en la Unidad Penal de Sierra Chica.

Intervención del Ministerio Público Fiscal

Si bien la Cámara no reproduce su argumentación en detalle, destacó que el Ministerio Público Fiscal se opuso a la morigeración. Sostuvo que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento, especialmente porque la víctima continúa en una situación de vulnerabilidad.

Fundamentos de la Cámara

El tribunal consideró que no hubo cambios que permitan suavizar la medida. Los jueces remarcaron que los ataques habrían incluido golpes reiterados, agresiones con un objeto metálico, quemaduras con agua caliente y amenazas de muerte con un arma. Para la Cámara, esta modalidad revela un riesgo real de influir sobre la víctima y un alto incentivo de fuga ante la pena que podría imponerse.

Asimismo, el tribunal sostuvo que el comportamiento atribuido al acusado muestra una escalada de violencia y un desprecio por la integridad de la víctima. Esa valoración, indicaron, mantiene vigentes los peligros procesales.

Por otro lado, los jueces afirmaron que la defensa no acreditó razones excepcionales que permitan sustituir la prisión preventiva. El arraigo, el apoyo familiar o la ausencia de antecedentes no alcanzan para revertir los riesgos evaluados. Respecto del hijo menor, indicaron que está al cuidado de su madre y su abuela, y que mantiene contacto con su padre mediante videollamadas.

En la misma decisión, firmada este viernes, se indicó que el imputado no pidió continuar el tratamiento dentro de la Unidad Penal. Por eso, la Cámara entendió que el abordaje terapéutico puede realizarse sin necesidad de conceder la domiciliaria.

Implicancias para el avance del juicio

Con esta resolución, el imputado seguirá detenido mientras se completa el trámite hacia el juicio oral.

La Cámara aclaró que, por ahora, la prisión preventiva es la única medida capaz de evitar riesgos procesales.

La situación podría revisarse solo si aparecen circunstancias nuevas y excepcionales.