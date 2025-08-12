Horacio Ricardo Castellano «Pocho» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   12  de   Agosto  de 2025 a los  73  años de edad.

Sus hijos: Catalina y Juan Carlos. La madre de su hija:  Fabiana Palacios. Sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 9:30hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Miércoles 13 de Agosto a las 10:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.

Barrio en el que vivía: Luján.

Lugar de nacimiento: Lamadrid.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.

