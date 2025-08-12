Horacio Ricardo Castellano «Pocho» (Q.E.P.D.)
Horacio Ricardo Castellano «Pocho» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 12 de Agosto de 2025 a los 73 años de edad.
Sus hijos: Catalina y Juan Carlos. La madre de su hija: Fabiana Palacios. Sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 9:30hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Miércoles 13 de Agosto a las 10:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.
Barrio en el que vivía: Luján.
Lugar de nacimiento: Lamadrid.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.