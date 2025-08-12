Reclamarán ante la justicia la impugnación de lista verde

Imágenes Mauricio Latorre

La lista Verde que fue impugnada por el consejo de Administración de Coopelectric para participar en la contienda electoral de la Cooperativa brindó una conferencia de prensa en la mañana de este martes para explicar como se desarrollaron los hechos que como resultado no les permite ser parte de la contienda.

Uno de los referentes Nicolás Leal, señaló que, «nos hemos enfrentado nuevamente a la casta de Olavarría representada por los consejeros que están en Coopelectric y lamentablemente también nos han recibido la escribana impuesta por ello que es de dudosa fe que dé a la lista amarilla y a la lista verde porque es familiar del vicepresidente del consejo de administración entonces y que pertenece a la casta esa que estamos enfrentando y digo de dudosa fe porque no pudimos ver la lista amarilla a ver si estaba en condiciones o no como ellos nos revisaron a nosotros que dicen nos hicieron dos observaciones que fueron subsanadas y después nos vienen fuera de término que había más cosas que subsanar.»

«Por eso nosotros impugnamos ayer la lista amarilla porque hay gente que pertenece a la casta y que está representando y no puede representar a los socios.»

Por otro lado Daniel Roman señaló que, «el día viernes a las 14 horas cierra la juntada de firmas para validar delegados cosa que hicimos en la puerta de Coopelectric prácticamente y luego de eso como el estatuto marca 72 horas para hacer todo lo que es las impugnaciones que bueno el consejo de administración en este caso se toma cinco horas para revisar nuestra documentación nos hace seis observaciones las cuales teníamos tres días para contestarle, la hicimos y el día lunes a las 13 horas presentamos nuestras impugnaciones para que bueno fueran recibidas las cuales fueron recibidas como corresponde y ahí nos enteramos en ese mismo acto a través de una expresión de la escribana de que había errores insalvables lo que ustedes ya conocen como los medios de comunicación los cuales nosotros no lo vimos así que bueno a su vez nosotros en ese mismo acto dejamos una carta de documento impugnando a la lista amarilla.»

Por otro lado el abogado Cesar García, señaló que, «ellos son los que deciden qué lista oficializar con lo cual oficializan la lista amarilla más allá de cualquier impugnación y de las observaciones que nos corrieron vista que salvamos no dijeron absolutamente nada la narrativa de ellos que quieren controlar sobre los medios o para que ustedes tomen algo y piensen o los quieren trasladar a la opinión pública es de ellos la realidad de los hechos es que esto está documentado y está documentado por puño y letra de la escribana Erramouspe que nos hace una notita.»

García dijo que, «hubo 585 personas que fueron y firmaron con lo cual están defraudando a esos 585 y a los 50.000 que no les van a permitir votar, controlan y oficializa al antojo de ellos es más de lo mismo chicos el año pasado pasa lo mismo ahora para el año que viene hacemos una lista y que va a pasar y va a pasar lo mismo.