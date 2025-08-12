Se rezará el Rosario en Plaza Portugal

La Sociedad Portuguesa de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de un encuentro especial de oración y comunidad.

El miércoles 13 de agosto a las 16 horas, en Plaza Portugal, en la esquina de Balcarce y Amparo Castro, se rezará el Santo Rosario en la ermita dedicada a nuestra querida Virgen de Fátima.

Será un momento para fortalecer nuestra fe, compartir en comunidad y mantener viva nuestra identidad como colectividad portuguesa en Olavarría.

En caso de lluvia, la actividad será suspendida.