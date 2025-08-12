Se rezará el Rosario en Plaza Portugal

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

La Sociedad Portuguesa de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de un encuentro especial de oración y comunidad.

El miércoles 13 de agosto a las 16 horas, en Plaza Portugal, en la esquina de Balcarce y Amparo Castro, se rezará el Santo Rosario en la ermita dedicada a nuestra querida Virgen de Fátima.

Será un momento para fortalecer nuestra fe, compartir en comunidad y mantener viva nuestra identidad como colectividad portuguesa en Olavarría.

En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!