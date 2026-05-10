Juan Antonio Herrera (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de mayo de 2026 a los 81 años de edad. Su esposa Raquel Bindela; sus hijas en el afecto Karina, Melina y Andrea Mansilla; sus hijos políticos en el afecto Ariel y Juan; su nieto en el afecto Xenon; su hermana Mabel; sus sobrinos y demás deudos participan de su fallecimiento. Sus restos serán velados en la Sala de Espigas y serán inhumados en el Cementerio Municipal de Espigas el lunes 11 a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de Espigas.

Nacido en General Arenales.

Jubilado rural.