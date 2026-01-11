Juan Carlos Billegas “Sapo” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de enero de 2026 a los 71 años de edad. Su esposa Susana Zeballos; sus hijos Juan Manuel, Anabella, Gisela y Natalia; su hija política Lorena; sus nietos Leonel, Diego, Valentina y Tomás; su hermano Rubén; sus hermanas políticas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento “B”, el domingo 11 de enero de 10:00 a 16:00 horas. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente. La inhumación se efectuará en el Cementerio Loma de Paz el lunes 12 de enero a las 9:30 horas. Vecino de Sierra Chica. Nacido en Pergamino. Jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense. Servicio adherido a Coopelectric.