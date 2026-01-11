Omar Antonio Beratz “Petiso” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de enero de 2026 a los 84 años de edad. El velatorio se realiza en la sala “A” de la localidad de Sierras Bayas, ubicada en calle Smirnoff 2663, el domingo 11 de enero, con horario de inicio a confirmar. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente. La inhumación se efectuará en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas el domingo 11 de enero a las 15:30 horas. Vecino de Sierras Bayas. Nacido en Sierras Bayas. Jubilado de la Fábrica San Martín de Sierras Bayas. Servicio adherido a Coopelectric.

La familia Ferreira despide a un gran amigo de toda la vida. Hasta siempre Petiso.