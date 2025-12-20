Juan Carlos Leonetti «Carlitos» (Q.E.P.D.)
JUAN CARLOS LEONETTI «CARLITOS» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 19 de Diciembre de 2025 a los 87 años de edad.
Su esposa Delia; sus hijos: Juan Carlos, Pablo David, José Daniel y Ana María; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Sábado 20/12 de 08:00 a 13:30 Hs.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sábado 20/12 a las 13:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Facundo Quiroga 1
Lugar de nacimiento: TapalquéActividad que desarrollaba: Jubilado