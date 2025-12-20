Juan Carlos Leonetti  «Carlitos»  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

JUAN CARLOS LEONETTI  «CARLITOS»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  19 de Diciembre  de 2025 a los  87   años de edad.

Su esposa Delia; sus hijos: Juan Carlos, Pablo David, José Daniel y Ana María; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Sábado 20/12 de 08:00 a 13:30 Hs.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 20/12 a las 13:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Facundo Quiroga 1

Lugar de nacimiento: TapalquéActividad que desarrollaba: Jubilado

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!