Juan Carlos Maier (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de enero de 2026 a los 65 años de edad. Su esposa Elena; su hija Carla; sus hermanas María Eva y Carmen; su hermano político Sergio; sus sobrinos Rocío, Camila y Tomás; su sobrino nieto Stefano y demás deudos participan su fallecimiento.

Juan Carlos Maier, conocido como «Ruso», era nacido en Coronel Suárez, se desempeñaba como camionero jubilado y residía en el barrio Provincias Unidas.

Sus restos son velados en España 2942, departamento B, este martes de 8:30 a 14:30 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 14:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.