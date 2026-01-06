Rosa Nelly Blando (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de enero de 2026 a los 85 años de edad. Sus hijos Cristian German Polk y Pablo Oscar Polk; su hermana Noemí Santina Blando; sus sobrinos Javier Oscar Reitano y Nestor Ruben Reitano y demás deudos participan su fallecimiento.

Rosa Nelly Blando nació en Olavarría, era jubilada y pensionada, y residía en la localidad de Sierras Bayas.

Según se informó, no se realiza velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas este martes 6 de enero a las 13:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.