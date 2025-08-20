JUAN ENRIQUE HURTADO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de Agosto de 2025 a los 74 años de edad.

Su esposa: Susana Novello.

Sus hijos del corazón: Dina y Daniel Gomez.

Sus hijos políticos del corazón: Enrique Marin.

Sus nietos del corazón: Florencia y Emilio Marin.

Su bisnieta del corazón: Lisa.

Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B» comienza 9hs

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Miércoles 20 de Agosto a las 14:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.