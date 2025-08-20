Juan Enrique Hurtado (Q.E.P.D.)
JUAN ENRIQUE HURTADO (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 20 de Agosto de 2025 a los 74 años de edad.
Su esposa: Susana Novello.
Sus hijos del corazón: Dina y Daniel Gomez.
Sus hijos políticos del corazón: Enrique Marin.
Sus nietos del corazón: Florencia y Emilio Marin.
Su bisnieta del corazón: Lisa.
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B» comienza 9hs
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Miércoles 20 de Agosto a las 14:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.