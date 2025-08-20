Norma Raquel Balquinta viuda de Zabala (Q.E.P.D.)
NORMA RAQUEL BALQUINTA Vda de ZABALA (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 20 de Agosto de 2025 a los 79 años de edad.
Sus hijas: Norma, Silvia, Martina, Marcela y Laura.
Sus hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 12:30hs
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Jueves 21 de Agosto a las 9:30hs
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: UTA.
Lugar de nacimiento: Chillar.
Actividad que desarrollaba: Jubilada.