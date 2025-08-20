 Norma Raquel  Balquinta viuda de Zabala (Q.E.P.D.)

 NORMA RAQUEL  BALQUINTA Vda de ZABALA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  20   de   Agosto  de 2025 a los  79  años de edad.


Sus hijas: Norma, Silvia, Martina, Marcela y Laura.
Sus hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos

 y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 12:30hs

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Loma de Paz. 

DÍA Y HORA: Jueves 21 de Agosto a las 9:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: UTA.

Lugar de nacimiento: Chillar.

Actividad que desarrollaba: Jubilada.

