“Olavarría tiene todo para convertirse en una ciudad turística”

Así lo señaló en la mañana de este martes el candidato a concejal por el espacio Somos, Matías Bachi Castañares, en declaraciones radiales a Desayuno con Noticias.

Matías “Bachi” Castañares, candidato a concejal por Somos Olavarría, dialogó en la mañana de este martes con el programa de radio Desayuno con Noticias de cara a las Elecciones Legislativas del 7 de septiembre.

Allí, se refirió a su incorporación en el espacio y en la lista que competirá en los próximos comicios de medio término: “Me convocaron para que me sume a este equipo con el objetivo de poder brindar mi aporte sobre desarrollo turístico de la ciudad, ya que vengo trabajando en el área desde hace más de 10 años con el proyecto de cicloturismo Bici Tours”.

En esta misma línea, señaló que dentro del proyecto político del espacio está muy arraigado todo lo relacionado con el impulso y crecimiento del turismo olavarriense y que “es algo que en las últimas gestiones no se ha visto, no se viene planificando”.

“Si en Olavarría esta área se hubiera desarrollado hace muchos años atrás, la ciudad tendría otros recursos que le permitiría otros ingresos. El turismo es un sector muy amplio que genera muchísimo empleo”, dijo.

A su vez, manifestó con énfasis: “Olavarría tiene todo para convertirse en una ciudad turística. Tiene cerros, sierras, lagunas, puentes colgantes, un arroyo que cruza toda la ciudad. Olavarría tiene mucha historia”.

Por otra parte, sostuvo que “Somos Olavarría es un espacio que está conformado por vecinos que no venimos de la política y que nos interesamos por nuestra ciudad. Queremos ser la voz de los ciudadanos en el Concejo Deliberante y poder representarlos”.

Por último, expresó que la salud, la educación, la seguridad, el turismo y la planificación “son los ejes que consideramos fundamentales para el desarrollo y crecimiento del Partido de Olavarría”.