NO al veto en discapacidad, dicen desde la Asociación civil Familias TDAH Olavarría

En un texto donde se expone la situación de emergencia y «veto» que viven las personas con discapacidad, sus familias, y los prestadores de salud en Argentina, la Asociación civil Familias TDAH Olavarría destacando los siguientes puntos clave:

Emergencia y falta de reconocimiento de derechos: Se denuncia una lucha de décadas por el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad, que a menudo son invisibilizados y no se cumplen, a pesar de estar amparados por leyes nacionales e internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Texto

Porque los prestadores de salud, personas con discapacidad, familias, Asociaciones civiles y talleres protegidos decimos: ¡que vivimos en emergencia y al veto en discapacidad!



Para todos los firmantes el hablar d discapacidad no es algo nuevo ni se da solo un par de meses o en años de campaña quienes somos parte de esta lucha llevamos décadas de ser invisibles y que no se respeten nuestros derechos. Quienes prestan servicio de salud, acompañantes terapéuticos, son familiares y personas con discapacidad. Queremos dejar en claro a la sociedad que es lo que atravesamos día a día.

Terapias, tratamientos, medicamentos, estudios, luchas diarias para que la sociedad entienda que es lo que nos pasa… tenemos derechos que nos amparan y que a pesar de todas las luchas diarias propias de cada diagnóstico tenemos que luchar día a día, año a año para que se reconozcan los mismos.



Toda discapacidad visible o invisible tiene derechos esos derechos nos los otorga un CUD (certificado único de discapacidad).

Derechos que están también enumerados en Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), sancionada mediante la Ley 26.378. La Convención busca garantizar el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, promoviendo la no discriminación y la participación plena en la sociedad. Y en Argentina tomo rango constitucional a través de la ley 27.044. Leyes nacionales como la 22.431, 24.901 son ejemplos claros de derechos adquiridos, como salud, educación inclusiva, trabajo, medicamentos entre muchos más. La convención de los derechos del niño al igual que varios tratados internacionales que tomaron jerarquía constitucional reconocen derechos a las personas con discapacidad, no pueden ser ignorados por años. Esto significa que las leyes y políticas públicas argentinas deben estar en consonancia con los principios y derechos establecidos en la normativa vigente y respetando los rangos legales adquiridos, NO SE VETAN porque si… no somos un gasto.



La discapacidad no siempre es visible estamos acostumbrados a que muchas gestiones piensen: que si no se ve “esta bien” no necesita nada, que somos un umero, un gasto y no tenemos derechos o mejor dicho no importa recortar ahí o gestionar sobre ellos.



Esto no es nuevo son décadas de abandono, de no pensar ni en las personas con discapacidad, porque si SOMOS PERSONAS, ni en las familias ni en los prestadores.



¿Y que esperamos? que estos derechos se reconozcan y que no sean en años electorales donde se hable de discapacidad, venimos con mas de 40 años luchando para que se cumpla ni más ni menos lo que nos corresponde o luchamos para obtener estos políticas públicas reales y derechos que se apliquen. Y viendo todo lo trascurrido en estos últimos meses donde todos somos utilizados políticamente, a favor o en contra, es donde pedimos que de una vez y para siempre se piense y se trabaje en políticas públicas con soluciones efectivas, para eso también elegimos nuestros gobernantes y legisladores.



Los profesionales dedican años de estudios, capacitaciones, ¡vocación de servicio y dedicación para atender, contener y apoyar a cada persona con discapacidad y familias tengan un día a día más fácil o al menos contenerlos y por ellos también se lucha! Porque a pesar de todo lo descripto y del amor que le ponen (que muchas veces excede a una consulta y eso no lo cobran, eso es vocación de servicio y amor) pero lamentablemente no pueden alimentar ni vivir solo con dedicación, profesionalismo y amor.

Merecen un salario digno que cobren como cualquier trabajador, cobrando en tiempos reales y por eso también pedimos.

No es una cuestión solo de un nivel del estado son todos los niveles y sin banderas políticas son las que deben comprometerse como también ocurre a los talleres protegidos no pueden tener aumentos solo previos a las elecciones. No pueden mendigar un sueldo por un trabajo tan noble y digno como el de cualquier persona.



Coincidimos en que, si algo está mal, se audite, se sancione y se castigue a quien no le corresponde.



Pero que hilo no se corta por lo más vulnerables, porque tenemos derechos, porque somos personas y es el deber del estado garantizar a todos los involucrados una buena calidad de vida que lamentablemente no lo estamos viviendo. Apelamos a que todos nos acompañen, la discapacidad no distingue raza, religión, partidos políticos ni posición económica, que no te pase para que nos acompañes.

Desde la Asociación Civil Familias TDAH Olavarría nos llena de gratitud y orgullo que mas de 200 personas, profesionales e instituciones en tan solo una mañana se sumaron HACER Visible LO Invisible. Ni prestadores, ni familias ni pacientes vamos a bajar los brazos ni dejar de luchar por nuestros derechos.