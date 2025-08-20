Emma Aida Candia viuda de Iacovacci «Chiquita» (Q.E.P.D.)
EMMA AIDA CANDIA viuda de IACOVACCI «CHIQUITA» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 19 de Agosto de 2025 a los 91 años de edad.
Sus hijos Carlos, Gabriel y Norma Iacovacci. Sus hijos políticos Juan Carlos Alí y Mabel Spitale. Sus nietos Gaston, Paola, Carolina, Lucrecia, Carlitos, Juan Francisco y Manuela. Sus nietos políticos. Sus bisnietos Tobias, Ian, Ciro, Charo y Emilio; y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «F». El velatorio comienza a las 8:00 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Miércoles 20 de Agosto a las 12:30 horas.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Villa Floresta.
Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.