María Angélica Córdoba de Nievas  «La Negra»(Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de enero de 2026 a los 65 años de edad.

Su esposo Juan Carlos Nievas; sus hijos Carlos Leopoldo, Juan Gabriel y Marianela Estefanía; su hija política Diana; sus nietos Rodrigo, Triana, Ceferino, Elena y Mara; sus hermanos Mario Alberto, Marcos Américo y Marcelo Adrián Córdoba; sus tíos, sobrinos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

La señora María Angélica Córdoba de Nievas era natural de Laprida, se encontraba jubilada y residía en el Barrio Hipólito Yrigoyen. Sus restos son velados en España 2942, departamento «D». Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este jueves 15 de enero a las 10:30 horas.

