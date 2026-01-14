Choque entre una moto y una camioneta en la esquina del Colegio San Antonio



Un siniestro vial se produjo en la tarde de este miércoles en la intersección de las calles San Lorenzo y Bolívar. Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos colisionó contra una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba por San Lorenzo.

La moto era conducida por un joven de 27 años que se desempeña como motomandado. Producto del impacto, el motociclista fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» por una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre la gravedad de las lesiones sufridas por el conductor del rodado menor.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, manteniendo el tránsito parcialmente interrumpido en la esquina frente al Colegio San Antonio mientras se realizaban las tareas pertinentes. (En Línea Noticias)

