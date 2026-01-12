Del galpón chico a convertirse en referente metalúrgico: José Luis Herrera en CoNverSo

Este miércoles 14 de enero se emitirá el episodio N° 41 de CoNverSo, el ciclo que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias, con la participación del empresario José Luis Herrera.

La entrevista propone un recorrido por la historia personal y laboral de Herrera, con eje en el trabajo, el esfuerzo y el desarrollo de emprendimientos productivos en la región.

Activa la campanita y no te pierdas el estreno

Durante la charla, el empresario repasó sus orígenes y sus primeros pasos en el mundo laboral. “Soy nacido en Sierra Chica”, señaló, y recordó que comenzó a trabajar siendo muy joven: “A los quince años me fui a trabajar a una empresa de Olavarría, y ahí fui aprendiendo el oficio”.

Herrera también se refirió a la decisión de emprender por cuenta propia y al proceso de crecimiento de su actividad. “A los veintiuno me puse a cuentapropista, empecé en un galpón chiquito y de a poco fui creciendo”, relató durante la entrevista.

El episodio completo se estrenará este miércoles 14 de enero, en el canal de Youtube de En Línea Noticias y será una oportunidad más de seguir conociendo historias de vida y miradas sobre la realidad productiva local y regional.