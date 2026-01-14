La temporada de verano comenzó con números en rojo en la provincia de Buenos Aires

La temporada de verano 2026 arrancó con indicadores negativos en los destinos turísticos bonaerenses. La cantidad de turistas cayó un 2,4% en comparación con el año pasado, se redujeron las estadías y el consumo registró una fuerte baja, según los primeros datos oficiales difundidos por el gobierno provincial.

Los resultados corresponden al período comprendido entre el 1 de diciembre y el 12 de enero y fueron presentados por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, durante la conferencia de verano inaugural, de la que también participó el gobernador Axel Kicillof.

De acuerdo con los registros oficiales, 3,6 millones de turistas visitaron la provincia de Buenos Aires en ese lapso, lo que ratifica al territorio bonaerense como el principal destino turístico del país. Sin embargo, los números muestran un escenario preocupante.

Menos turistas y estadías más cortas

Según explicó Costa, la cantidad de visitantes cayó un 2,4% respecto de 2025, lo que equivale a unos 90 mil turistas menos, mientras que la baja se amplía al 9% en relación con 2024, con una pérdida de alrededor de 350 mil visitantes.

En paralelo, se registró una reducción en la duración de las estadías. “Hubo una caída promedio del 3,7% en la primera quincena de diciembre y del 7% en la segunda”, detalló el ministro provincial.

Fuerte desplome del consumo

El dato más negativo fue el del consumo turístico. De acuerdo con los relevamientos oficiales, se produjo una caída del 21% en lo que va de la temporada. “Se desplomó el consumo respecto de una temporada anterior que ya había caído de manera muy significativa”, afirmó Costa.

La baja se sintió con mayor intensidad en los destinos de la costa atlántica, donde el retroceso del consumo alcanzó aproximadamente el 26%. Además, los gastos turísticos realizados a través de Cuenta DNI registraron una caída cercana al 40%.

“Tenemos una temporada con menos turistas, que se quedan menos tiempo y gastan menos”, resumió el funcionario, quien señaló que esta combinación implicó un 10% menos de ingresos en comparación con los niveles de hace dos años.

Ocupación hotelera y perfil de los afectados

En cuanto a la ocupación hotelera, el promedio fue del 69%, un punto por debajo del registro del año pasado. Desde la Provincia remarcaron que el segmento más afectado por el ajuste y las dificultades para vacacionar es el de la clase media.

Como contracara, Costa se refirió al crecimiento del turismo emisivo y cuestionó las políticas nacionales. “La política del gobierno nacional prácticamente se transformó en una agencia de viajes al exterior, en una competencia desleal”, sostuvo.