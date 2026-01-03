Maria Esther Kern Vda. de Wesner (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de enero de 2026 a los 86 años de edad. Maria Esther Kern Vda. de Wesner, vecina oriunda de Puán, jubilada y pensionada, y residía en la localidad de Colonia Hinojo.

Sus hijos Mario, Maria Rosa, Oscar y Néstor; sus hijos políticos Osvaldo, Mónica y Mercedes; sus nietos Nicolás, Javier, Florencia, Luz, Sol, Gastón, Ezequiel y Matías, y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de Colonia Hinojo y el responso se realizará en la capilla ardiente. La inhumación de sus restos tendrá lugar este sábado 3 de enero a las 14:30 horas en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.