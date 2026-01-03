Se robo una caja de Havanna y lo atraparon

Un hombre de 48 años fue aprehendido este sábado luego de sustraer mercadería de un local comercial ubicado en la intersección de la avenida Colón y la calle Alsina.

​El hecho se registró en un «Caramel Store». Según se supo el implicado sustrajo una caja de doce alfajores marca Havanna y se dio a la fuga. Tras un llamado al 911, el personal policial inició una búsqueda que culminó con la interceptación del sospechoso en Álvaro Barros y Cerrito.

​Al momento de la requisa, los efectivos hallaron los alfajores en el interior de una mochila.

