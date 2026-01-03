Victor Martin Sandoval (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de enero de 2026 a los 83 años de edad. Victor Martin Sandoval, conocido como «El Correntino», era oriundo de Paso de los Libres, Corrientes, se encontraba jubilado y era vecino de la localidad de Sierras Bayas.

Sus hijos Angela, Teresa, Victor, Miguel, Martin y Carlos; sus hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, hermanas, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala «A» de Sierras Bayas a partir de las 8:00 horas y el responso se realizará en la capilla ardiente. La inhumación tendrá lugar este sábado 3 de enero a las 13:30 horas en el Cementerio de Sierras Bayas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.