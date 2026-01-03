Jose Curra (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de enero de 2026 a los 65 años de edad. Jose Curra era nacido en Olavarría, se desempeñó como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta su jubilación y era vecino del barrio 10 de Junio.

Su esposa Cristina Medina; su hijo Walter; su hija política Daniela Arrieta; sus hijos del corazón Cristian y Pedro; su hermano Gustavo Curra; su hermana política Mariana Baron; sus sobrinos Renata y Renzo, y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, departamento «E», en el horario de 7:00 a 12:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán trasladados al Crematorio.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.