María Gabriela Moya (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 17 de febrero de 2026 a los 63 años de edad. María Gabriela Moya era jubilada y residía en el barrio Sarmiento Norte.

Sus hijos Florencia y Fermín Dirazar Moya, su hermana María Laura Moya, su hermano político Esteban Luis Delapenna, su sobrino Francisco Delapenna y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos no serán velados. Se realizará un responso en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, con posterior inhumación en el mismo lugar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric. Se ruega no enviar flores y destinar su importe a entidades de bien público.