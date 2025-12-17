Nélida Soledad Zambrana «Sole» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de diciembre de 2025 a los 43 años de edad. Sus padres; sus hermanos; sus sobrinos; sus tíos y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento “B”, el miércoles 17 de diciembre de 00:00 a 14:30 horas. Responso en Capilla Ardiente. La inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz, el miércoles 17 de diciembre a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Nélida Soledad Zambrana, vivía en el barrio Provincias Unidas, había nacido en Olavarría y se desempeñaba como docente.