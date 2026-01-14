Néstor Carlos Baldini «Coquín» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de enero de 2026 a los 92 años de edad. Su hija en el afecto, Marcela Gibert; su hermana, Elsa Noemí Baldini; sus sobrinos, Silvana y Miguel Ángel Lo Balbo y Marta Zucaro; y demás familiares participan su fallecimiento. No habrá velatorio. El responso y la inhumación se realizarán en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas, el miércoles 14 de enero de 2026 a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Sierras Bayas. Nacido en Sierras Bayas. Actividad que desarrollaba: jubilado transportista.