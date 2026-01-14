Rutas nacionales: el Gobierno busca aumentar hasta 19% los peajes en pleno proceso de privatización

La actualización será puesta a consideración en consulta pública y no incluye tarifa diferencial por TelePASE. El incremento alcanza al peaje de Hinojo sobre RN N° 226.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) oficializó este miércoles el llamado a consulta pública para tratar una actualización de hasta el 19% en los cuadros tarifarios de los peajes nacionales. La medida fue formalizada a través de la Resolución 42/2026 publicada en el Boletín Oficial y afecta a los tramos concesionados a la empresa Corredores Viales S.A.

El procedimiento de «Elaboración Participativa de Normas» busca que la ciudadanía se exprese sobre la propuesta que eleva el valor mínimo para automóviles a $1.500 en rutas nacionales. Una de las modificaciones principales del proyecto es la eliminación del descuento por pago automático, por lo que los usuarios de TelePASE abonarían el mismo monto que quienes lo hacen en efectivo.

Los interesados podrán acceder a los detalles del proyecto y completar el formulario de opinión en la página web del organismo o vía correo electrónico a [email protected] durante un plazo de 15 días hábiles.

Cuadros tarifarios propuestos

De acuerdo con el proyecto presentado, los nuevos valores para los distintos tramos se dividirían de la siguiente manera:

Rutas Nacionales

Vehículos hasta 2 ejes (hasta 2,30m de altura): $1.500

$1.500 Vehículos hasta 2 ejes (más de 2,30m o rueda doble): $3.000

$3.000 Vehículos de 3 o 4 ejes (hasta 2,30m de altura): $4.500

$4.500 Vehículos de 3 o 4 ejes (más de 2,30m o rueda doble): $6.000

$6.000 Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500

$7.500 Vehículos de más de 6 ejes: $9.000

Autopista Ricchieri