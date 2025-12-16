NORBERTO LUIS BUCHE «PETETE» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de diciembre de 2025 a los 81 años de edad.

Su esposa Olga Leticia Cazeneuve. Sus hijos Analia Graciela, Fabio Andres, Veronica Sofia Buché. Sus hijos políticos Ricardo Bochmann, Graciela Paleo y Gustavo Mariño. Sus nietos Marcelo, Enzo, Lina, Ariel, Camila, Andres y Martin. Su bisnieta Abril. Su hermano Nestor. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C». El velatorio comienza éste Martes a las 8

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Martes 16 de Diciembre a las 12:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Hipolito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.Actividad que desarrollaba: Jubilado de Fábrica Loma Negra.