Norberto Luis Buche «Petete» (Q.E.P.D.)
NORBERTO LUIS BUCHE «PETETE» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 15 de diciembre de 2025 a los 81 años de edad.
Su esposa Olga Leticia Cazeneuve. Sus hijos Analia Graciela, Fabio Andres, Veronica Sofia Buché. Sus hijos políticos Ricardo Bochmann, Graciela Paleo y Gustavo Mariño. Sus nietos Marcelo, Enzo, Lina, Ariel, Camila, Andres y Martin. Su bisnieta Abril. Su hermano Nestor. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C». El velatorio comienza éste Martes a las 8
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Martes 16 de Diciembre a las 12:30 horas.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Hipolito Irigoyen.
Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.Actividad que desarrollaba: Jubilado de Fábrica Loma Negra.