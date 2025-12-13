Norma Beatriz Moreno viuda de Freire (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 12 de diciembre de 2025 a los 82 años de edad. Sus hijos Lilia y Daniel, sus nietos Gerónimo y Ornela, sus nietos políticos Matías y María, sus bisnietos Bianca y Alba, y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Norma Beatriz Moreno, vecina de Barrio Pueblo Nuevo y nacida en Bolívar, se desempeñó como jubilada y pensionada.

El velatorio se realizará en España 2942, Departamento «B», el sábado 13 de diciembre de 8 a 14 horas. Los responsos se llevarán a cabo en la Capilla Ardiente. La cremación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar. El servicio está adherido a Coopelectric.