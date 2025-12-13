En una elección histórica, Alejandro Gasperini fue elegido presidente del Club Social y Deportivo Loma Negra. La votación se realizó este viernes y marcó un hecho trascendental para la vida institucional de la entidad.

Luego de 96 años de historia, los socios y socias participaron de una jornada democrática para definir a las nuevas autoridades, que conducirán el club durante los próximos dos años.

Resultados oficiales de la elección

De acuerdo a los datos difundidos por la institución, los resultados fueron los siguientes:

Lista encabezada por Alejandro Gasperini: 229 votos

229 votos Lista encabezada por Cristian Sautú: 36 votos

36 votos Votos nulos: 5

De este modo, la lista ganadora obtuvo un respaldo amplio y contundente por parte de los socios.

Una jornada histórica para el club

Desde el Club Social y Deportivo Loma Negra destacaron la participación de los socios y socias, quienes se acercaron a emitir su voto y fueron parte de un hecho clave para el presente y el futuro de la institución.

Además, remarcaron la importancia de fortalecer la vida democrática y el compromiso institucional.

Una nueva etapa

Con la asunción de Alejandro Gasperini, se inicia una nueva etapa en el club. En ese marco, se reafirma el compromiso con la participación, la continuidad institucional y el crecimiento del Club Social y Deportivo Loma Negra.