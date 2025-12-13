La comunidad de Sierra Chica celebrará este sábado 13 de diciembre la Fiesta Patronal de Santa Lucía, con actividades religiosas, culturales y artísticas que se desarrollarán en la Capilla Santa Lucía.

La jornada incluirá procesión, misa, comuniones, confirmaciones y propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.

Procesión y misa en la Capilla Santa Lucía

Las actividades comenzarán a las 19 horas con la procesión desde la Parroquia Nuestra Señora de Luján hasta la Capilla Santa Lucía.

Luego, a las 19:45 horas, se celebrará la misa, que será presidida por el obispo Monseñor Hugo Salaberry. Durante la ceremonia también se realizarán comuniones y confirmaciones.

Música, danza y estatua viviente

Más tarde, desde las 21 horas, habrá propuestas artísticas y culturales para acompañar la celebración patronal.

En ese marco, se presentará la estatua viviente de Eugenio Mitre. Además, actuarán Laureano Montenegro, el Ballet folclórico Herencia Serrana y Nahuel Toro.

Asimismo, durante la jornada habrá cantina, música y danza, generando un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Celebración abierta a la comunidad

La Fiesta Patronal de Santa Lucía en Sierra Chica forma parte del patrimonio cultural y religioso de la localidad. Cada año convoca a familias, instituciones y fieles que participan de una propuesta que combina fe, tradición y cultura popular.

Desde la organización recuerdan llevar reposera para disfrutar de las actividades artísticas.