Fiesta Patronal de Santa Lucía en Sierra Chica: Este sábado habrá actividades religiosas y culturales
La comunidad de Sierra Chica celebrará este sábado 13 de diciembre la Fiesta Patronal de Santa Lucía, con actividades religiosas, culturales y artísticas que se desarrollarán en la Capilla Santa Lucía.
La jornada incluirá procesión, misa, comuniones, confirmaciones y propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.
Procesión y misa en la Capilla Santa Lucía
Las actividades comenzarán a las 19 horas con la procesión desde la Parroquia Nuestra Señora de Luján hasta la Capilla Santa Lucía.
Luego, a las 19:45 horas, se celebrará la misa, que será presidida por el obispo Monseñor Hugo Salaberry. Durante la ceremonia también se realizarán comuniones y confirmaciones.
Música, danza y estatua viviente
Más tarde, desde las 21 horas, habrá propuestas artísticas y culturales para acompañar la celebración patronal.
En ese marco, se presentará la estatua viviente de Eugenio Mitre. Además, actuarán Laureano Montenegro, el Ballet folclórico Herencia Serrana y Nahuel Toro.
Asimismo, durante la jornada habrá cantina, música y danza, generando un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.
Celebración abierta a la comunidad
La Fiesta Patronal de Santa Lucía en Sierra Chica forma parte del patrimonio cultural y religioso de la localidad. Cada año convoca a familias, instituciones y fieles que participan de una propuesta que combina fe, tradición y cultura popular.
Desde la organización recuerdan llevar reposera para disfrutar de las actividades artísticas.