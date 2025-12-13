La docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) e integrante de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico, Dra. María Eugenia Conforti, finalizó recientemente una estancia postdoctoral en la Universidad de Cádiz (UCA), donde consolidó avances en investigación, cooperación académica y transferencia de conocimiento.

Según explicó, los objetivos propuestos —organizados en torno a la investigación y la cooperación internacional— fueron plenamente alcanzados.

Investigación sobre comunicación del patrimonio arqueológico

El trabajo desarrollado llevó por título “Comunicación del patrimonio arqueológico. Tecnologías, públicos y comunidades locales” y se inscribió en las acciones del Grupo de Investigación Phoenix Mediterránea (HUM-509), dedicado a la investigación, difusión y transferencia del patrimonio histórico-arqueológico y cultural de Andalucía occidental.

La investigación se vinculó específicamente con el yacimiento protohistórico del Castillo de Doña Blanca, ubicado en El Puerto de Santa María, Cádiz, y se centró en analizar el impacto sociocultural de las acciones participativas y los distintos procesos de patrimonialización implementados por el proyecto con la comunidad local.

Cooperación internacional y transferencia de conocimiento

El objetivo central de la estancia fue intercambiar conocimientos, técnicas y metodologías orientadas a fortalecer buenas prácticas en comunicación del patrimonio arqueológico, con foco en la sostenibilidad y el valor social del patrimonio, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

En ese marco, la cooperación internacional apuntó a iniciar acuerdos de colaboración entre la Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico de la UNICEN y el Grupo Phoenix Mediterránea de la Universidad de Cádiz, instituciones que comparten líneas de trabajo vinculadas a la conservación, gestión y comunicación del patrimonio.

Una experiencia interdisciplinaria

Conforti destacó especialmente el marco institucional de la UCA y las oportunidades de integración a proyectos y eventos académicos. “Mi incorporación a un equipo interdisciplinario y la evaluación de proyectos de alto impacto patrimonial me permitió adquirir experiencia en metodologías de arqueología pública y en el análisis sociocultural de procesos conflictivos de patrimonialización”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la experiencia fortalece sus capacidades para gestionar proyectos similares en su contexto habitual, así como habilidades vinculadas a la comunicación científica, la divulgación y la gestión del patrimonio frente a públicos diversos.

Nuevos proyectos y actividades académicas

Durante su estancia, la Dra. Conforti fue incorporada al diseño y presentación de dos proyectos del Grupo Phoenix Mediterránea. Uno de ellos, financiado por la Comunidad Económica Europea, se titula “Redescubriendo el Castillo de Doña Blanca: nuevas tecnologías y narrativas para la difusión y didáctica del patrimonio histórico-arqueológico”.

El segundo es Mapping Gadir, un proyecto de digitalización e innovación tecnológica orientado a la transferencia del patrimonio fenicio de la bahía de Cádiz, financiado por la Agencia Estatal de Investigación.

Además, participó en el Proyecto de Divulgación “Doña Blanca: un yacimiento vivo, un patrimonio por (re)descubrir”, en actividades científicas de campo, como excavaciones, y en eventos de socialización científica, entre ellos la Noche Europea de los Investigadores.

Intercambios académicos y proyección futura

También se organizó el Workshop Internacional “Unidos por el Atlántico”, que reunió a los equipos de investigación de la UCA y Patrimonia-Incuapa (FACSO, UNICEN-CONICET).

Junto al Dr. Cristian Kaufmann, docente e investigador de FACSO, Conforti presentó la conferencia “Investigación arqueológica y comunicación patrimonial en la región pampeana argentina”, en el marco de la Semana de las Letras de la Universidad de Cádiz.

Aportes y desafíos en comunicación patrimonial

La investigadora señaló que uno de sus principales aportes fue introducir una mirada desde la comunicación social y la comunicación pública de la ciencia, áreas que no estaban presentes en el equipo anfitrión. “La comunicación no era considerada como un aspecto a planificar dentro de los proyectos, por lo que mi participación resultó una contribución novedosa”, explicó.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo interdisciplinario, el diálogo entre instituciones y la necesidad de adaptar las herramientas a cada contexto patrimonial, evitando modelos cerrados.

Una mirada sociocultural del patrimonio

Desde una perspectiva comunicacional, Conforti sostuvo que el patrimonio arqueológico debe entenderse como una construcción sociocultural situada, que se define a partir de las relaciones sociales, los territorios y los actores involucrados.

Finalmente, expresó su expectativa de que los resultados del estudio aporten tanto al ámbito académico como a las comunidades vinculadas al patrimonio, y adelantó la intención de avanzar en acuerdos formales con la Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico a partir de 2026, con el objetivo de sostener y profundizar el vínculo en el tiempo.