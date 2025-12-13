Esta semana entró en rigor en Australia la ley que restringe las redes sociales a los menores de 16 años, impulsada por su primer ministro.

El 10 de diciembre venció el período de gracia que el Parlamento de Australia otorgó a las empresas de redes sociales para adecuarse a una nueva normativa que prohíbe registrar y mantener perfiles de usuarios menores de 16 años.

Mientras las redes sociales se popularizan cada vez más, crecen las problemáticas de salud mental a nivel global.

La iniciativa fue impulsada por el primer ministro Anthony Albanese, junto a la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, y convierte a Australia en el primer país del mundo en establecer una restricción de este alcance sobre las grandes plataformas digitales.

Desde esta semana, usuarios de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube y otras aplicaciones comenzaron a recibir notificaciones que les exigen verificar su edad para continuar utilizando los servicios.

Multas millonarias y un cambio clave en la carga de la prueba

Uno de los aspectos más novedosos de la norma es que invierte la carga de la prueba: en caso de incumplimiento, la responsabilidad recae sobre las empresas, y no sobre las familias o los propios usuarios.

Las sanciones previstas son severas. Las multas pueden superar los 30 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un fuerte mensaje del Estado australiano hacia las corporaciones tecnológicas.

“Restaurar el derecho de los niños a ser niños”

El lema del gobierno de Albanese es claro: “restaurar el derecho de los niños a ser niños”. La medida busca dar respuesta a los efectos negativos asociados al uso intensivo de pantallas, entre ellos el aumento de los trastornos de salud mental y el suicidio adolescente.

Se trata de una problemática que también atraviesa a la Argentina. Según los datos citados, 2024 fue el año con más suicidios registrados en la historia del país, con 4.249 casos, de los cuales más de 386 correspondieron a adolescentes. En promedio, más de un adolescente se quitó la vida por día en suelo argentino.

De Australia a Buenos Aires

La regulación de las redes sociales siempre resultó compleja para los Estados, en parte porque la mayoría de estas empresas tienen sus sedes en Norteamérica.

En la Argentina, la provincia de Buenos Aires ensayó recientemente una respuesta con la Ley de prohibición de pantallas en entornos educativos, impulsada por los legisladores Emmanuel González Santalla y Lorena Mandagarán.

Sin embargo, el caso australiano establece un precedente de mayor alcance, que podría tener impacto en otros países y abrir el debate sobre el rol del Estado frente al poder de las plataformas digitales y la protección de las infancias.