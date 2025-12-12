Aumento salarial para empleados y empleadas de comercio

Se confirmó un nuevo acuerdo paritario para empleados y empleadas de comercio, que alcanza a los meses de diciembre de 2025, enero, febrero y marzo de 2026.

El acuerdo fue firmado entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

Cómo será el aumento

Según lo establecido, se otorgará una suma no remunerativa de $60.000, que se abonará durante:

Diciembre de 2025

Enero de 2026

Febrero de 2026

Marzo de 2026

Ese monto será incorporado a las escalas salariales básicas en abril de 2026.

Qué pasa con los $40.000 ya vigentes

Además, la suma de $40.000 que ya se venía abonando y que debía incorporarse al básico en enero de 2026, continuará pagándose durante enero, febrero y marzo, y también será incorporada a las escalas básicas en abril.

Aclaración para empleadores

Desde el Centro Empleados de Comercio Olavarría (CECO) recordaron que estos montos corresponden al salario mínimo a abonar, por lo que los empleadores que decidan pagar sueldos por encima de esos valores podrán hacerlo sin inconvenientes.

Asesoramiento y consultas

El CECO mantiene habilitados sus canales de asesoramiento para evacuar dudas sobre liquidaciones y cálculo de haberes.

Las consultas pueden realizarse: