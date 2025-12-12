María Angélica Vivas de Romero (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de diciembre de 2025, a los 68 años de edad. Su esposo Juan Carlos Romero; sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “A”, comienza a las 20:30 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: sábado 13 de diciembre a las 9:30 horas. Servicio adherido a STMO. Vivía en el barrio Hipólito Yrigoyen. Nació en Olavarría. Jubilada.