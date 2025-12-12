Confirmaron un caso positivo de hantavirus en Olavarría

Caso confirmado de hantavirus: un adolescente permanece internado en el hospital

En las últimas horas se confirmó un caso positivo de hantavirus en Olavarría. Se trata de un adolescente de 16 años, que permanece internado en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, con evolución favorable y bajo seguimiento médico permanente.

Desde la aparición de los primeros síntomas compatibles con la enfermedad, intervino el equipo de salud del Municipio, junto a las áreas de Epidemiología e Inmunizaciones y Bromatología. El diagnóstico se confirmó tras la realización de los estudios de laboratorio correspondientes.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

El hantavirus suele manifestarse entre una y seis semanas después del contagio. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre

Dolores musculares intensos

Dolor de cabeza

Escalofríos

Náuseas y vómitos

Dolor abdominal y diarrea

Malestar general

Tos

Dificultad respiratoria

Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano, ya que el síndrome pulmonar por hantavirus puede ser grave y requiere atención médica urgente.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es un grupo de virus que afecta a determinados roedores. Las personas pueden infectarse al inhalar partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de estos animales.

Cómo se produce el contagio

La principal vía de contagio es la inhalación de aire contaminado con secreciones de roedores infectados. También puede producirse por:

Contacto directo con roedores o sus secreciones

Mordeduras

Consumo de alimentos contaminados

Medidas de prevención

En viviendas y zonas rurales

Mantener casas y galpones libres de roedores

Sellar grietas y posibles accesos

Guardar alimentos en recipientes herméticos

No barrer en seco excrementos: humedecer con lavandina (1:10) y limpiar con paño

Ventilar al menos 30 minutos antes de limpiar lugares cerrados

En actividades al aire libre