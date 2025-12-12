Lucas Moyano en CoNverSo: “En las cárceles funcionan call center”
El auxiliar fiscal de la Fiscalía Federal de Azul, Lucas Moyano, fue el protagonista del último episodio de CoNverSo. El ciclo de entrevistas es producido por En Línea Noticias y se estrena cada miércoles.
Durante la conversación, Moyano habló sobre la situación de las cárceles, especialmente las bonaerenses. Afirmó que en varios establecimientos funcionan “call center” donde los internos acceden a dispositivos móviles sin restricciones. Indicó que, en algunos casos, esos teléfonos se utilizan para cometer nuevos delitos.
“Vamos a una realidad en la Argentina donde sabemos que funcionan call center”, señaló Moyano. Luego cuestionó “por qué los internos tienen dispositivos de acceso ilimitado”.
Sostuvo que el desafío es “ver cómo protegemos a la sociedad sin perder de vista que los internos puedan comunicarse”.
Entrevista completa
Qué hacemos en CoNverSo
CoNverSo es el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio. El proyecto se lanzó en mayo de este año y se presenta como un espacio de charla y escucha.
El ciclo ofrece entrevistas extensas con protagonistas de la comunidad. Cada episodio busca generar una conversación profunda, recuperar historias personales y habilitar un diálogo que trascienda la coyuntura.
La iniciativa se emite de manera regular y se afianza como un producto periodístico de formato cercano y dinámico, centrado en escuchar a los entrevistados y compartir sus reflexiones.