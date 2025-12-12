El auxiliar fiscal de la Fiscalía Federal de Azul, Lucas Moyano, fue el protagonista del último episodio de CoNverSo. El ciclo de entrevistas es producido por En Línea Noticias y se estrena cada miércoles.

Durante la conversación, Moyano habló sobre la situación de las cárceles, especialmente las bonaerenses. Afirmó que en varios establecimientos funcionan “call center” donde los internos acceden a dispositivos móviles sin restricciones. Indicó que, en algunos casos, esos teléfonos se utilizan para cometer nuevos delitos.

“Vamos a una realidad en la Argentina donde sabemos que funcionan call center”, señaló Moyano. Luego cuestionó “por qué los internos tienen dispositivos de acceso ilimitado”.

Sostuvo que el desafío es “ver cómo protegemos a la sociedad sin perder de vista que los internos puedan comunicarse”.

Entrevista completa