OSCAR ISMAEL SCHECHTEL (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 9 de Septiembre de 2025 a los 79 años de edad.

su hija: Claudia Schechtel

su hijo politico: Javier Suarez

sus nietos: Agustin y Celina Martino

su nieta política: Aldana Bravo y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: No se realiza velatorio

RESPONSO: Sin responso

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Martes 09 de Septiembre de 2025- 13:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino bº Villa Mailín

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilado