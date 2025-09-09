Oscar Ismael Schechtel (Q.E.P.D.)
OSCAR ISMAEL SCHECHTEL (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 9 de Septiembre de 2025 a los 79 años de edad.
su hija: Claudia Schechtel
su hijo politico: Javier Suarez
sus nietos: Agustin y Celina Martino
su nieta política: Aldana Bravo y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: No se realiza velatorio
RESPONSO: Sin responso
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Martes 09 de Septiembre de 2025- 13:30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecino bº Villa Mailín
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilado