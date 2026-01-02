Raquel Electra Ruio viuda de Camplone (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Falleció en Olavarría el día 1 de Enero de 2026 a los 85 años de edad.

Sus hijos Oscar , Hugo y Sebastián Camplone. Sus hijas políticas Maria, Veronica y Miriam. Sus nietos Piero, Luciana, Enzo, Matilda, Valentina, Emilia y Francesco. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Sus hermanos Hugo y Marta Rubio. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Pueblo Nuevo.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!