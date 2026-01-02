Raquel Electra Ruio viuda de Camplone (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 1 de Enero de 2026 a los 85 años de edad.
Sus hijos Oscar , Hugo y Sebastián Camplone. Sus hijas políticas Maria, Veronica y Miriam. Sus nietos Piero, Luciana, Enzo, Matilda, Valentina, Emilia y Francesco. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Sus hermanos Hugo y Marta Rubio. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Pueblo Nuevo.
Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.