Omar «El Pulga» Seoane asume como Secretario de Desarrollo de la Comunidad en Azul

Foto y Fuente: Noticias de Azul

El dirigente peronista Omar Seoane asumió oficialmente como Secretario de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de Azul.

La confirmación fue realizada por el propio Seoane a través de una publicación en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento al intendente Nelson Sombra y al equipo de gobierno por la confianza depositada, al tiempo que destacó la responsabilidad que implica el nuevo rol.

En su mensaje, el flamante funcionario remarcó que su gestión estará basada en la cercanía territorial, el diálogo y la articulación con distintos sectores del peronismo.

“Vengo de la militancia, de caminar los barrios y de trabajar cara a cara con la gente. Así entiendo la política y la gestión: desde el territorio y no desde un escritorio”, sostuvo Seoane, marcando un perfil de gestión orientado a la presencia activa del Estado en los sectores más vulnerables.

Asimismo, señaló que su trabajo estará inspirado en el legado de Eva Perón, con una concepción de la justicia social entendida como una práctica cotidiana, basada en sensibilidad social, decisión política y políticas públicas concretas.

En otro tramo, Seoane valoró el acompañamiento de los integrantes del Centro Cultural Don Cipriano Multiespacio y agradeció especialmente a Victoria Tolosa Paz y a su equipo, a quienes reconoció por el camino recorrido y por impulsar un peronismo amplio, con vocación participativa y proyección regional.

Finalmente, afirmó que asume la función con humildad y convicciones firmes, y convocó a organizaciones sociales, instituciones y militantes a trabajar de manera conjunta para fortalecer el entramado comunitario y avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria y organizada, un desafío que trasciende los límites de Azul y se proyecta sobre toda la región.