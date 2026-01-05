RAÚL EDUARDO PICHOLO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de enero de 2026 a los 88 años de edad. Sus hijos Néstor, Adriana, Ariel, Alberto, Guido (F), Javier y Gerardo; hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en la sala velatoria de Espigas, habilitada de 8 a 12:30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente. La inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal de Espigas, el lunes 5 de enero de 2026 a las 12:30 horas. Servicio adherido a Copelectric. Vecino de Espigas. Nacido en Bolívar. Jubilado. Servicio.