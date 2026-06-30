Ricardo Fredes «Puyo» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 29 de junio de 2026 a los 82 años de edad.

Sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanos, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B», y recibirán inhumación en el Cementerio Loma de Paz este martes 30 de junio a las 12:30 horas. El servicio no contará con responso y se encuentra adherido a Coopelectric.

Ricardo Fredes era vecino del barrio Isaura, había nacido en Olavarría y se encontraba jubilado de la actividad rural.