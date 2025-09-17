Susana Raquel Molinate (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 16 de Septiembre de 2025 a los 60 años de edad.
Sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C «. Miércoles 17/09 de 06:00 a 13:30 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Miércoles 17/09 a las 13:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: 12 de Octubre
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Pensionada