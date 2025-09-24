Vicente Omar Rago «Coco» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de Septiembre de 2025 a los 91 años de edad.

Su esposa Irma Loos; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos; sus sobrinos nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Miércoles 24/09 de 20:00 a 0:00 Hs. Y Jueves 25/09 a partir de las 07:00 Hs.

RESPONSO: Parroquia Nuestra Sra. De La Esperanza (Ayacucho y Mitre)

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Jueves 25/09 a las 10:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: CECO 2

Lugar de nacimiento: Muñoz

Actividad que desarrollaba: Jubilado